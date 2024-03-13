Представлен обновленный Audi Q4 55 e-tron 2024 года

В начале марта Audi официально представила обновленную модель полноразмерного кроссовера Q4 50 e-tron, оснащенного электромотором.

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Кроме ряда обновлений, электрокроссовер сменил и свое название, теперь он выпускается как Audi Q4 55 e-tron, и получил значительные улучшения в производительности.

Новая модель от Audi Q4 55 e-tron 2024 года оснащается двумя электрическими двигателями общей мощностью 335 л.с., что на 40 л.с. больше, чем у своего предшественника Q4 50 e-tron. Данного рода доработка позволила кроссоверу уменьшить разгон до первой сотни до 5 секунд, что быстрее на 0,8 секунды, чем у Q4 50 e-tron.

Автомобиль Audi Q4 55 e-tron оснащен аккумулятором емкостью 82 кВт*ч, который поддерживает быструю зарядку электрическим током. Зарядка от 10% до 80% займет всего 28 минут, а запас хода увеличился до 415 километров, что на 35 км больше, чем у Audi Q4 50 e-tron.

Audi Q4 55 e-tron 2024 модельного года будет комплектоваться колесными дисками R21 и всесезонными шинами, что добавляет ему спортивности.

Модель уже доступна для предзаказа в США, а официальный старт продаж на мировом рынке запланирован на апрель текущего года. Стоимость Audi Q4 55 e-tron заявлена от 55 200 долларов (5 млн. рублей). Также будет доступна и более дорогая комплектация Audi Q4 Sportback e-tron 55, цена на которую стартует с отметки в 5,3 млн. рублей.

Перелицованный Audi Q4 55 e-tron обещает стать популярным выбором для тех, кто ищет кроссовер оснащенный электрической силовой установкой с хорошей производительностью и быстрой зарядкой.

Предположительно, обновленная версия Audi Q4 55 e-tron поступит и на российский рынок, после официально старта продаж. Поставки электрического кроссовера могут быть налажены путем параллельного импорта. В этом случае автомобиль значительно прибавит в цене из-за необходимости уплаты таможенных сборов.