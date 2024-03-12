Acura назвала стоимость своего первого электромобиля

Acura официально сообщила о начале старта приема заказов на модель ZDX, которая оснащена электромотором. Acura является премиальным суббрендом марки Honda.

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В Acura заявили, что кроссовер ZDX полностью готов к выходу на рынок. Кроме ZDX, также предложена и более «заряженная» версия ZDX Type S.

Производитель премиальных автомобилей Acura официально открыл предзаказ на две модели, правда оформить его можно пока только на территории США.

Acura ZDX будет доступна в двух исполнениях. Это расположение электромотора, мощностью 358 лошадиных сил, на задней оси с запасом хода в 504 километра и двухмоторная силовая установка, мощностью 490 лошадиных сил с дальностью хода в 489 километров. В первом случае привод только передний, во втором полный.

Стоимость Acura ZDX, с одномоторной силовой установкой заявлена в 5,9 млн. рублей, с двухмоторной – 6,2 млн. рублей.

Acura ZDX Type S также будет доступна с двумя видами электромоторов. В обоих случаях силовая установка будет развивать до 500 л.с., дальность хода заявлена производителем в 477 км. Стоимость Acura ZDX Type S будет варьироваться в диапазоне от 6,7 до 6,8 млн. рублей.

Напомним, что автомобили Acura, на российском рынке доступны для приобретения только после ввоза путем параллельного импорта. Все дело в том, что бренд, наряду с другими западными автопроизводителями, в 2022 году принял решение о прекращении поставок автомобилей в Россию. Автодилеры и граждане ввозят автомобили путем применения «серых» схем, действие которых окажется под запретом уже начиная с 1 апреля текущего года. Также ожидается и рост стоимости на все ввозимые иномарки в страну минимум на 20%, это связано с уплатой таможенного и утильсбора. Аналитики прогнозируют снижение числа продаж.