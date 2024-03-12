В России замечена «злая» Skoda с огромным багажником и приятной ценой

В России продолжают продавать новые Skoda Octavia, хотя официальные поставки всех «Шкод» на наш рынок прекратились еще два года назад. Теперь эти лифтбеки приезжают прямо из Поднебесной — причем не в простой, а в экзотической для нас версии Octavia Pro, которая сделана по образу и подобию «заряженной» Octavia RS специально для китайцев.

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Как выяснили «Автоновости дня», цены на новые Skoda Octavia Pro из Китая в последнее время снизились. Если в январе самый доступный лифтбек стоил на одном из классифайдов 2 745 700 рублей, то к середине марта минимальный ценник на том же сайте объявлений упал до 2 600 000 рублей.

За эти деньги «злую» Octavia китайской сборки готов привезти частный продавец из Набережных Челнов, который профессионально занимается поставками машин разных брендов из-за рубежа. По его словам, в стоимость уже входит утильсбор, а комплектация называется Pro Honour Edition и включает в себя все основные опции, в том числе полностью цифровую «приборку», кожаную отделку сидений, мультимедийный комплекс с крупным сенсорным дисплеем, кожаный мульти-руль, двухзонный климат-контроль и многое другое.

Аналогичный лифтбек в более богатой комплектации Pro Luxury Edition этот же продавец может привезти за 2 750 000 рублей. Для сравнения, в Оренбурге такой стоит уже 3 000 000 рублей, в Заинске — 3 100 000 рублей, а в Перми и Москве цены на него достигают 3 420 000 и 3 490 000 рублей соответственно.

Силовые агрегаты у Skoda Octavia Pro безальтернативные. Если не считать увеличенные по сравнению с обычной Octavia длину кузова (на 64 мм, до 4753 мм) и колесную базу (на 44 мм, до 2730 мм), то все «китайские» пятидверки оснащены одним и тем же 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра, семиступенчатым «роботом» DSG и передним приводом. Объем багажника традиционно внушительный — от 528 до 1482 литров в зависимости от конфигурации задних сидений.