В России впервые заметили седан Exlantix ES

На российских дорогах впервые был замечен Exlantix ES во время тестовых испытаний, выпущенный китайским брендом Chery.

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На опубликованных фотографиях Exlantix ES облачен в камуфляж. Кузов рассмотреть не удастся, чего нельзя сказать о головной оптике, которая получила довольно узкую форму. Автомобиль проходит тестовые испытания в городской среде.

Exlantix ES был выпущен в качестве расширения модельной линейки, входящей в состав китайского автоконцерна Chery. На китайском рынке автомобили Exlantix реализуются под брендом Exeed, который также представлен и на российском автомобильном рынке. Экстерьер Exlantix ES выполнен в стиле, напоминающем Exeed, что придает ему узнаваемость и привлекательность.

Exlantix ES получил довольно крупные размеры: длина – 4 945 мм, ширина – 1 978 мм, высота – 1 474 мм, колесная база – 3 000 мм.

Exlantix ES на китайском рынке представлен в трех комплектациях с различными силовыми агрегатами на выбор.

Exlantix ES в минимальной комплектации оснащается электромотором мощностью 252 л.с. расположенным на задней оси. Более дорогая комплектация будет предложена с электромотором мощностью 313 л.с. Также на китайском рынке предложена еще одна комплектация Exlantix ES, которая оснащается двумя электромоторами, суммарная мощность равна 480 л.с. На одном заряде батареи, Exlantix ES сможет преодолеть расстояние в 650 км.

Стоимость Exlantix ES на китайском рынке заявлена от 2 500 000 до 4 300 000 рублей. Эксперты предполагают, что автомобиль будут доступен в России в пределах указанной стоимости.

В целом, появление Exlantix ES на российских дорогах свидетельствует о стремлении Chery расширить свое присутствие на мировом рынке электромобилей.

Старт продаж Exlantix ES, на российском рынке, запланирован на лето 2024 года. После официального дебюта Exlantix ES составит серьезную конкуренцию Voyah Passion. В таком сопоставлении Exlantix ES обещает быть серьезным игроком на мировом рынке благодаря своим впечатляющим характеристикам и возможностям.