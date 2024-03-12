Глава Mercedes назвал главный плюс экспансии "китайцев"

По мнению главы "Мерседеса" Олы Каллениуса, мощная конкуренция с китайским автопромом поможет европейским компаниям выпускать более качественные автомобили.

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Топ-менеджер считает, что протекционистская политика, выработанная властями Евросоюза, имеет не совсем верный вектор. Ола Каллениус придерживается незыблемого правила: повышенная конкуренция рождает лучший продукт. Поэтому европейским компаниям следует проявить большую гибкость и предложить рынку ещё более качественные автомобили по адекватной цене.

Ранее свою озабоченность в отношении массового засилья Европы китайскими иномарками выразил глава Renault Лука де Мео, призвавший создать антикитайский альянс автопроизводителей.

До конца осени Еврокомиссия должна завершить расследование в отношении китайских импортёров, которые могли предложить более доступный продукт, чем местные конкуренты, так как получали государственные субсидии.