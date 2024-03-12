Первые электромобили «Атом» выехали на российские дороги

Первые электромобили «Атом» появились на российских дорогах. Как сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на актуальную статистику по регистрации автомобилей, производитель поставил на учет в ГИБДД четыре предсерийных экземпляра.

Марка машин зарегистрирована как «Кама Атом». Сам стартап принадлежит акционерному обществу «Кама», хотя изначально его позиционировали как самостоятельный бренд.

Регистрация первых авто говорит о том, что «Атом» занят испытаниями уже не тестовых, а предсерийных моделей. Следовательно, машины могут выходить на дороги общего пользования для тестов в различных климатических условиях России. Первые электромобили могли сертифицировать в НАМИ в упрощенном порядке как «малую партию».

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Напомним, что в начале февраля одну из предсерийных версий показали на «КамАЗе» во время визита правительственной делегации. До этого генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк заявлял, что сборка первого электрокара «Атом» намечена конец 2024 года, а в середине 2025 года стартап намерен запустить серийное производство и массовые продажи.