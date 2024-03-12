Кроссоверы Jetta VS5 и VS7, которые продают в России, пережили рестайлинг

Паркетникам доработали внешность, внутри же заметных обновок нет. Техника, по предварительным данным, прежняя.

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С 2019 года Jetta – это не только седан Фольксвагена, но и отдельный бюджетный бренд. Джетту-марку придумали специально для Китая, там же налажено производство: за выпуск отвечает совместное предприятие FAW Volkswagen. Гамма включает три модели – построенный на базе старой платформы PQ25 простенький седан Jetta VA3, кроссоверы VS5 и VS7 на современной «тележке» MQB. Четырехдверку до сих пор выпускают в первозданном виде, а вот паркетники пережили уже второй рестайлинг (первый провели в 2022-м).

Модернизированные VS5 и VS7 только что встали на конвейер, сделанные на заводе снимки таких машин распространили издания Autohome и Cheshi.

Младшему кроссоверу достались новые бамперы, еще подретушировали радиаторную решетку, плюс на багажной двери вместо эмблемы теперь красуется надпись с названием марки. Пока неизвестно, сказался ли другой обвес на габаритах Jetta VS5. Длина дореформенного паркетника равна 4418 мм, колесная база – 2630 мм. Качественных изображений интерьера рестайлинговой модели еще нет. Китайские профильные медиа пишут, что он в целом прежний, разве что заменили материалы отделки.

Модернизированный Jetta VS7 отличить от предшественника проще благодаря новой безрамочной решетке. Кроме того, эта модель также получила другие бамперы. Размеров посвежевшего VS7 тоже пока нет. Длина дорестайлингового кроссовера составляет 4624 мм, расстояние между осями – 2730 мм. Отметим, несмотря на растянутый кузов старший SUV бывает исключительно пятиместным. Интерьер Jetta VS7 реформы не затронули.

О технике марка не рассказала. Предполагается, что ее менять не стали. Оба кроссовера Jetta доступны с бензиновой турбочетверкой 1.4 мощностью 150 л.с., мотор сочетается с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом. Jetta VS5 и VS7 бывают только с передним приводом.

Полноценную презентацию обновленных кроссоверов в Китае проведут в ближайшее время. Отметим, сейчас Джетту пытаются превратить в глобальную марку. А еще ее машины поставляют в Россию – по схеме параллельного импорта.