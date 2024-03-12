Стало известно, когда стартуют продажи первого электромобиля Xiaomi

Электромобиль SU7 (Speed Ultra) будет доступен для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 китайских городах 28 марта. При этом цены на машину пока не объявлена.

© Российская Газета

Базовая версия SU7 Pro комплектуется 400-вольтным электродвигателем с индексом V6 (299 л.с., 400 Нм). И устанавливается на задней оси, а не спереди, как говорилось ранее. Ёмкость литий-железо-фосфатного аккумулятора составляет 73,6 кВт•ч, запас хода - 668 км по циклу CLTC. С места до 100 км/ч почти двухтонный электрокар разгоняется за 5,28 секунды.

Xiaomi SU7 Max получил мотор V6, но уже на передней оси, а сзади установлен более мощный V6s (374 л.с., 500 Нм). Суммарная отдача составляет 673 л.с. и 838 Нм. Седан оснащен литий-ионной батарей емкостью 101 кВт•ч и имеет запас хода до 800 км. Вес машины составляет уже 2,2 тонны, но время разгона до сотни при этом - 2,78 секунды.

Цифры по зарядке такие: за 5 минут можно подзарядиться на 220 км, за 15 минут - уже на 510 км.

Пятиметровый седан обещает стать самым аэродинамичным серийным автомобилем в мире с коэффициентом воздушного сопротивления в 0,195 Cd. В разработку модели компания вложила ни много ни мало 10 миллиардов юаней, а занималась этим процессом команда из 3400 инженеров.