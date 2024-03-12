АвтоВАЗ соберет несколько тысяч Lada Granta с "автоматом"

Компания АвтоВАЗ выпустит до 5 тысяч автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией. Об этом сообщают "Известиям" со ссылкой на пресс-службу отечественного бренда.

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Там также добавили, что часть машин пойдет социальным службам, часть пойдет в розничную продажу.

Lada Granta оснастят трансмиссиями японский фирмы Jatco из оставшихся запасов. Сейчас на "бюджетники" семейства ставят только 5-ступенчатую механическую трансмиссию.

АвтоВАЗ в феврале реализовал на российском рынке 27 888 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada - на 19% больше, чем годом ранее.

Бестселлером бренда в прошлом месяце осталась Lada Granta с показателем 12 798 машин (-21%).

16 февраля АвтоВАЗ сообщил о начале выпуска Lada Granta с мультимедийной системой Enjoy Pro. Такая "Гранта" имеет диагональ тачскрина 7 дюймов и поддерживает сервисы "Яндекс Авто". Также в ММС встроен ассистент "Алиса", есть возможность интеграции со смартфонами на iOS и Android. Доступна опция усиления низких частот.