На автозаводе «Москвич» заметили новые кроссоверы

В столичном районе «Текстильщики» на площадке готовой продукции автозавода «Москвич» появились первые экземпляры кроссоверов «Москвич 5». Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на одного из своих подписчиков. Газета.Ru

Новый "Москвич 5" был рассекречен летом 2023 года. Прототипом модели стал китайский кроссовер Sehol X6 (JAC). Это компактный кроссовер с габаритами кузова 4505х1850х1698 мм и колесной базой 2665 мм. Российская газета

Официально о старте сборки нового, самого крупного и медленного кроссовера в актуальной линейке «Москвич» пока не сообщал, но обещал поставить его на конвейер в первой половине 2024 года. Motor.ru