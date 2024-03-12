Стало известно, когда марка SMW выйдет на российский рынок

«Дочка» концерна Shineray, которая выпускает машины с 2016 года, появится в РФ уже в ближайшее время. Российская премьера итало-китайского бренда запланирована на 20 марта 2024 года. После этого наконец стартуют официальные продажи автомобилей SMW, которые встали на конвейер калининградского завода «Автотор» еще год назад.

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О скором запуске в России сообщила сама SWM, которая 20 марта проведет премьеру для дилеров и СМИ. На мероприятии покажут два кроссовера — G01F и G05 Pro, хотя в линейке была заявлена еще одна модель — самый доступный G01.

G01F предложат в пятиместном варианте, G05 Pro — в пяти- либо семиместном. Оба автомобиля приводятся в движение одним и тем же мотором — полуторалитровым наддувным агрегатом мощностью 139 лошадиных сил (212 Нм крутящего момента). Пару ему составляет семиступенчатый «робот».

© SWM

В списках оснащения кроссоверов будет светодиодная оптика, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора и климат-контроль с ионизатором. Также заявлены панорамная крыша, «теплые» опции и различные электронные помощники.

Интересно, что SMW сообщала о начале отгрузки машин к дилерам еще в декабре прошлого года. Тогда же были объявлены цены: «младший» G01 оценили в 2,44 миллиона рублей минимум, G01F — в 2,59 миллиона, G05 Pro — в 2,63 миллиона.

Кроме автомобилей, SMW запустит линейку мотоциклов. В нее войдут крузер Stormbreaker V 1200 (клон Harley-Davidson Sportster), туристический эндуро Superdual 650, колясочник Tornado 520, кроссовый SWM 500, мотард SWM 500GY и Kingroad 650.