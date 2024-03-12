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Стало известно, когда марка SMW выйдет на российский рынок

«Дочка» концерна Shineray, которая выпускает машины с 2016 года, появится в РФ уже в ближайшее время. Российская премьера итало-китайского бренда запланирована на 20 марта 2024 года. После этого наконец стартуют официальные продажи автомобилей SMW, которые встали на конвейер калининградского завода «Автотор» еще год назад.

Стало известно, когда марка SMW выйдет на российский рынок
© Motor.ru

О скором запуске в России сообщила сама SWM, которая 20 марта проведет премьеру для дилеров и СМИ. На мероприятии покажут два кроссовера — G01F и G05 Pro, хотя в линейке была заявлена еще одна модель — самый доступный G01.

G01F предложат в пятиместном варианте, G05 Pro — в пяти- либо семиместном. Оба автомобиля приводятся в движение одним и тем же мотором — полуторалитровым наддувным агрегатом мощностью 139 лошадиных сил (212 Нм крутящего момента). Пару ему составляет семиступенчатый «робот».

© SWM

В списках оснащения кроссоверов будет светодиодная оптика, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора и климат-контроль с ионизатором. Также заявлены панорамная крыша, «теплые» опции и различные электронные помощники.

Интересно, что SMW сообщала о начале отгрузки машин к дилерам еще в декабре прошлого года. Тогда же были объявлены цены: «младший» G01 оценили в 2,44 миллиона рублей минимум, G01F — в 2,59 миллиона, G05 Pro — в 2,63 миллиона.

Кроме автомобилей, SMW запустит линейку мотоциклов. В нее войдут крузер Stormbreaker V 1200 (клон Harley-Davidson Sportster), туристический эндуро Superdual 650, колясочник Tornado 520, кроссовый SWM 500, мотард SWM 500GY и Kingroad 650.

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