Мошенница использовала уязвимость бензоколонки и украла 28 000 литров топлива

Американка нашла невероятно простой, но эффективный способ заправлять машину бесплатно. Похитительница горючего воспользовалась уязвимостью топливораздатотчной колонки. Правда, преступление удалось раскрыть — мошенницу арестовали.

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Об интересном случае хищения бензина на заправке рассказал сайт carscoops.com. По данным источника, 45-летняя женщина из Линкольна, штат Небраска, сумела бесплатно заправить свой автомобиль и другие машины почти на 28 000 долларов. В период с ноября 2022 года по июнь 2023 года она, пользуясь уязвимостью бензоколонки, похитила более 7 400 галлонов горючего (свыше 28 000 литров).

Полиция Линкольна арестовала мошенницу по подозрению в том, что она воспользовалась ошибкой в ПО, а именно переводила топливораздаточную колонку в демо-режим после двойного считывания бонусной карты. В октябре 2023 года уязвимость в прошивке была устранена, и следователи смогли вычислить похитительницу.

Согласно материалам дела, карта Томпсон использовалась для бесплатной заправки 510 раз за шесть месяцев. Поймать преступницу помогли записи с видеокамер на АЗС. Также выяснилось, что бонусной картой 10 раз пользовался ещё один человек. В Небраске кража на сумму более 5 000 долларов является уголовным преступлением. Похитительнице грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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