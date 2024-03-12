КамАЗ наладит выпуск собственного «автомата»

Некоторое время назад челнинское совместное предприятие «ZF КАМА» перешло под контроль российского производителя грузовиков. Так что теперь завод делает трансмиссии ZF без участия немецкого партнёра. Пока гамму составляют лишь механические трансмиссии.

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Между тем, как сообщает «Авторевю», сейчас инженеры работают над роботизированной версией «механики». Для этого нужны актуаторы, которые будут выжимать сцепление и переключать передачи. Самый сложный вопрос — в калибровке блока управления коробкой передач.

Отметим, что именно «роботы» являются самым распространённым вариантом автоматических трансмиссий для грузового транспорта. Они экономичнее классических «автоматов», а сравнительно невысокая скорость переключения передач не имеет большого значения для такой техники.

Также «Авторевю» рассекретило эскиз камазовского тягача будущего — грузовика КамАЗ поколения К6. Модель получит необычный кабинный модуль. На опубликованном рисунке видны видеозеркала, футуристичная решётка радиатора, узкие светодиодные фары и светящаяся эмблема марки.