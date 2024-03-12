Опубликовано первое изображение будущего грузовика КамАЗ К6

Опубликовано первое изображение грузовика перспективного семейства КамАЗ К6. Официальный рендер тягача будущего выложило издание «Авторевю».

На изображении продемонстрирован футуристический грузовик с узкой головной оптикой, выделяющейся решеткой радиатора и камерами вместо зеркал заднего вида. Ключевым элементом является большой подсвеченный логотип КамАЗа. В основе конструкции останется несущий каркас кабины КамАЗ К5, которую унифицировали с кабиной от Mercedes.

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Каких-либо технических подробностей издание не раскрыло — сами машины появятся ближе к концу десятилетия. При этом ранее КамАЗ заявлял, что перевозчики получат на выбор разные варианты грузовика — с традиционным дизельным мотором, а также с электрической или водородной силовыми установками.

Напомним, что автомобили КамАЗ К5 производятся на заводе в Набережных Челнах с 2019 года. За последние два года компании удалось перейти на выпуск «антисанкционных» тягачей семейства — в них используются китайские комплектующие вместо европейских.