Появились первые изображения нового Audi RS5 Avant

Компания Audi готовит новое поколение своих моделей D-класса, а также самую мощную модификацию с индексом RS5, тестовые образцы которой недавно были замечены фотошпионами. Как она будет выглядеть?

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Как мы уже сообщали ранее, немецкий бренд меняет систему наименований своих моделей, и теперь автомобили с нечётными индексами будут иметь традиционные двигатели внутреннего сгорания, а с чётными — полностью электрическую силовую установку. Соответственно, новый универсал RS5 придёт на смену модели RS4 Avant, последнее поколение которого было представлено в 2017 году на Франкфуртском автосалоне, а осенью 2019 года автомобиль получил рестайлинг.

Дизайн обычного универсала с индексом A5 уже практически не является секретом: он был замечен практически без камуфляжа, и мы ранее публиковали его рендеры. Что же касается «эрэски», то она получит ряд заметных отличий от стандартной модели. Прежде всего, как полагается заряженным модификациям от Ауди, особенностью RS5 станут заметно расширенные передние и задние колёсные арки. Среди совсем новых деталей — крупные воздуховоды в передних крыльях.

Спереди самый мощный универсал можно будет отличить по оригинальной решётке радиатора, которая будет расположена чуть ниже и получит ромбическую отделку, а также пару встроенных радаров в нижней части. Логотип компании при этом немного «выйдет» за пределы контура решётки. Что же касается задней части, то здесь основной интерес представляют овальные патрубки выхлопной системы, которые будут расположены гораздо ближе друг к другу.

Ожидается, что универсал сохранит битурбированный бензиновый мотор V6 объёмом 2,9 литра. На нынешней модели он развивает 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Новый RS5 должен получит более высокие показатели за счёт гибридной установки, чтобы конкурировать с такими моделями, как новый Mercedes-AMG C63 с его 680 л.с. и 865 Нм крутящего момента.

Новый универсал Audi RS5 может быть представлен до конца этого года.