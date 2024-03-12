Сотрудники АвтоВАЗа получат скидку на Lada Vesta NG

Ранее сотрудники российского автопроизводителя неоднократно просили включить обновлённую модель в корпоративную программу. Специальные цены на автомобиль начнут действовать с апреля 2024 года.

О включении АвтоВАЗом модели Lada Vesta NG в корпоративную программу сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте». По данным источника, купить автомобиль работники автогиганта смогут со скидкой в 7% к рекомендованной розничной цене. Ранее с такой же скидкой продавались дорестайлинговые «Весты». Для сотрудников завода, отработавших 10 и более лет, размер скидки составит 10%.

Со скидкой заводчане смогут купить автомобили 2024 года с двигателем 1,8 Evo мощностью 122 л. с. и с китайским вариатором. Стоимость машины в свободной продаже начинается с отметки в 1 588 900 рублей.

Ранее, напомним, стало известно, что в гамме Lada Vesta появилась версия за 2 127 900 рублей. Столько стоит кросс-универсал со 122-сильным мотором, вариатором и в максимальной комплектации.