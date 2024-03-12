Euro NCAP будет снимать баллы за отсутствие физических кнопок в салоне

Euro NCAP будет снимать баллы при оценке безопасности автомобилей, если рядом функций в них можно пользоваться только через сенсорный экран, без дублирования управления физическими кнопками.

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Все чаще новые автомобилей не имеют физических кнопок для управления, например, климатом или аудиосистемой. И, как показывает практика, это небезопасно – на ходу для настройки функций водителю приходится отвлекаться от дороги, чтобы смотреть на экран мультимедийной системы или под него, где могут быть сенсорные кнопки.

Поэтому, начиная с 2026 года, Euro NCAP будет присваивать 5 баллов (из максимально возможных 100) за наличие в автомобиле «интуитивно понятных, простых в использовании элементов управления автомобилем». То есть, ха обычные физические кнопки.

Кстати, автопроизводители, которые прислушиваются к мнению своих клиентов, уже поняли, что для управления рядом функций следует оставлять физические кнопки, которые можно нащупать вслепую на ходу.

То есть, пик увлечения сенсорными экранами пройден, и теперь разработчики будут охотнее оснащать машины кнопками, желая получить максимальные баллы за уровень безопасности.