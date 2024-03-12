На бывшем заводе Bosch в РФ снова выпускают индустриальные свечи

На бывшем заводе Bosch в Энгельсе (Саратовская область) снова запустили производство индустриальных свечей зажигания. Теперь они выпускаются под брендом Meteor, сообщает портал «Дром».

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Речь идет о свечах, которые нужны для стационарных газопоршневых двигателей промышленного назначения. Такие свечи работают на любых видах газового топлива. Резьба у них — М18. Электроды для увеличения ресурса деталей выполнены с иридиевым сплавом.

Бывшим заводом Bosch в Энгельсе владеет с прошлого года московский холдинг S8 Capital. Предприятие недавно переименовали на Meteor Auto (юрлицо — ООО «Энгельс Свечи зажигания»). Компания нацелена выпускать до 50 000 индустриальных свечей зажигания в год.

Основатель и акционер российского холдинга S8 Capital — Армен Саркисян. Холдинг занимается IT-решениями в финансовом секторе, ретейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа.

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