Porsche выпустит ультраспортивный гибрид 911 в начале лета

Porsche анонсировала выпуск гибридной версии своего культового 911 уже в начале этого лета, согласно своему отчету о деятельности. Как стало известно журналистам SPEEDME.RU, новый «ультраспортивный гибрид» 911 сочетает в себе эффективность и скорость благодаря шестицилиндровому двигателю и частичной электрификации, став частью обновленной серии, возможно, под индексом «992.2». Porsche подчеркивает, что эта технология найдет применение в различных версиях 911, обещая разнообразие в линейке.

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Разработка гибрида была вдохновлена гоночным опытом Porsche, что помогло подстроиться под строгие экологические стандарты. Генеральный директор Оливер Блуме уточнил, что модель не будет плагин-гибридом, что исключает необходимость в зарядном порте, подчеркивая стремление к оптимизации веса.

Ожидается, что автомобиль будет оснащен 48-вольтовой мягкой гибридной системой, интегрированной в автоматическую коробку передач, с электромотором для передних колес и традиционным двигателем для задней оси, обеспечивая полный привод. Электромотор будет питаться от легкого аккумулятора, специально разработанного для этой модели. Этот подход обещает поднять производительность и эффективность легендарного 911 на новый уровень.