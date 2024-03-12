Работы на немецком заводе Ford в городе Заарлуи были временно приостановлены в результате забастовочных акций на близлежащих предприятиях-поставщиках, вызвавших прекращение поставок важных комплектующих. Бенджамин Грушка, председатель заводского совета, отметил, что компания несет убытки в размере около одного миллиона евро ежедневно из-за остановки производства.

Забастовка, в которой приняли участие около 500 членов профсоюза IG Metall с Magna Stanztechnik, Benteler, Tenneco, Rhenus LMS и Lear, привела к остановке выпуска автомобиля Focus, единственной модели, производящейся на данном заводе. Основной причиной стал дефицит запасных частей, включая двигатели, детали трансмиссии, оси, кузовные детали, системы проводки и выхлопные системы, пишет SPEEDME.RU.

Грушка выразил уверенность в том, что производственные мощности могут быть быстро восстановлены после окончания забастовки. Ford предвидит закрытие производства Focus на данном заводе к следующему году и сокращение около 3 500 рабочих мест в рамках перехода к выпуску исключительно электромобилей в Европе. Производство новых электромобилей было перенесено на завод в Валенсии, Испания.

Ford в настоящее время ищет инвестора для завода в Заарлуи. Несмотря на проявленный интерес со стороны китайских автопроизводителей, в том числе BYD, конкретные предложения от них не поступили.