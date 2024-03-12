В новом Audi A3 появится подписка на комфортные опции

Компания Audi представила обновлённое семейство компактных легковушек A3 для Европы. На данный момент рассекречены базовые хэтчбек и седан с бензиновыми и дизельными двигателями, кросс-хэтчбек allstreet появился в гамме впервые, plug-in гибридные и спортивные версии S3 ожидаются позже в этом году.

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Audi A3 четвёртого поколения на платформе MQB Evo дебютировал в 2020 году и оказался очень успешным — по крайней мере, на своё домашнем, европейском рынке. В прошлом году Audi A3, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, стал в Европе самым продаваемым премиальным автомобилем С-класса — реализовано 128 222 шт. (+16% по сравнению с продажами в 2022 году). Для сравнения скажем, что BMW 1 Series в 2023 году разошёлся в Европе тиражом 86 496 шт. (+30%), Mercedes-Benz A-класса — 80 714 шт. (-9%).

Пятое поколение Audi A3, по слухам, ожидается не раньше 2027 года и, скорее всего, будет уже полностью электрическим, так что у нынешнего обновлённого семейства впереди ещё довольно долгая жизнь — не исключено, что четвёртое и пятое поколение будут некоторое время выпускаться параллельно.

В ходе рестайлинга Audi A3 получил чуть более сплюснутую радиаторную решётку без внешней рамки и с гораздо более крупными ячейками. Изменён дизайн бамперов — он у каждого кузова свой. Форма фар и фонарей прежняя, но светодиодная начинка новая: 24 верхних светодиода дневных ходовых огней в каждой фаре позволяют через меню мультимедийной системы MMI настаивать дизайн светового рисунка — доступны 4 варианта.

Кросс-хэтчбек Audi A3 (жёлтая машина на фотографиях) получил название allstreet — аналогичная версия появилась два года назад у младшего хэтчбека Audi A1. От обычного хэтчбека Audi A3 Sportback версия allstreet отличается увеличенным на 30 мм дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова и серебристыми вставками, имитирующими металл. Кроме того, у Audi A3 allstreet чуть более угловатая и более высоко расположенная, чем у других версий, радиаторная решётка, логотип Audi находится внутри её периметра, тогда как у обычного хэтчбека и седана логотип на треть выступает за этот периметр.

В салоне изменён дизайн направляющих планок воздуховодов и селектора АКП — вместо вертикальной «флешки» теперь используется большая горизонтальная клавиша. Отделочные материалы обновлены: в дверных картах за перфорированными лазером тканевыми вставками теперь есть атмосферная светодиодная подсветка. Изменён поставщик аудиосистемы: топовая «музыка» с 15 громкоговорителями теперь от Sonos, а не от Bang & Olufsen, низкочастотные динамики теперь расположены ниже и дают более насыщенные басы. Центральный бокс-подлокотник между передними креслами стал более удобным. Задние пассажиры получили два собственных зарядных порта USB-C.

В 10,1-дюймовый мультимедийный экран зашита обновлённая операционная система MMI со встроенным магазином популярных сторонних приложений и инструментом подписки на комфортные опции. Многие потребители ненавидят подписку, но концерн Volkswagen, в состав которого входит компания Audi, сейчас жёстко оптимизирует расходы. Институт подписки — часть такой оптимизации: смысл в том, что с конвейера сходят одинаковые, щедро упакованные машины, но доступ ко всему оборудованию открывается только через подписку. Например, в «базе» у Audi A3 есть только кондиционер, а режим двухзонного климат-контроля активируется через подписку. Также по подписке доступны смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль и автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний. Подписку на нужную опцию можно оформить на месяц, полгода, год, три года или купить пожизненный абонемент.

На данный момент для обновлённого семейства Audi A3 заявлены всего два двигателя — бензиновый 1,5-литровый TFSI (150 л.с.) в паре 48-вольтовым мягкогибридным довеском (стартер-генератор с ремённым приводом) и 2,0-литровый турбодизель (150 л.с.) со впрыском мочевины и громоздкими очистными сооружениями. Коробка передач пока только 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), привод пока только передний. Позже ожидаются более простые версии на «ручке», полный привод, plug-in гибридные версии и обновлённые спортивные версии S3.

Заказы на обновлённый Audi A3 в Европе уже принимаются: обычный хэтчбек с бензиновым мотором стоит в Германии от 35 650 евро, седан — от 36 450 евро, кросс-хэтчбек — от 37 450 евро.