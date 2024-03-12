BMW i5 станет дешевле на 750 000 рублей

BMW анонсировала доступность новой начальной комплектации Sport Edition для своего электромобиля i5, как седана, так и универсала i5 Touring, снижая стартовую цену на 750 тысяч рублей. Версия Sport Edition выделена особым стилем с 19-дюймовыми дисками «Triplex-Spoke», специфическими бамперами и без подсветки радиаторной решетки, которая присутствует в других комплектациях i5.

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Комплектация предлагается в цвете Phytonic Blue с адаптивными светодиодными фарами, элементами из алюминия, стеклами, защищающими от солнечных лучей, цифровым приборным щитом 12,3 дюйма, сенсорным дисплеем 14,9 дюйма, многофункциональным рулевым колесом, обивкой салона из искусственной кожи, подогревом спортивных передних сидений, беспроводной зарядкой и звуковой системой Harmon Kardon, пишет SPEEDME.RU.

В комплектацию также включены системы предупреждения о смене полосы, столкновении, круиз-контроле, а также задняя камера и автоматизированная парковка. Модели Sport Edition оснащены системой i5 eDrive40 с батареей 81,2 кВтч, предлагающей до 570 км пробега для седана и до 550 км для универсала, с одним электромотором на 335 л.с. для заднего привода и возможностью ускорения до 100 км/ч за 6 секунд.

Стоимость BMW i5 Sport Edition начинается с 67 695 фунтов стерлингов (около 7,9 млн рублей) для седана и 69 945 фунтов (приблизительно 8,17 млн рублей) для универсала i5 Touring Sport Edition.