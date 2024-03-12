Завод Tesla в ФРГ восстановил работу после саботажа экоактивистов

Немецкий завод Tesla в Грюнхайде восстановил работу после возникновения на предприятии проблем с линией электропередачи после поджога экоактивистами подстанции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

© Unsplash

Отмечается, что специалисты компании E.DIS восстановили работу ЛЭП для подачи питания на завод в понедельник поздно вечером по местному времени.

Напомним, что ранее два района Берлина и завод Tesla в Грюнхайде остались без электричества из-за действий экоактивистов – они подожгли подстанцию. Инцидент также привел к обесточиванию города Эркнер (расположен на юго-восточной окраине столицы ФРГ). Пожар начался рано утром во вторник на подстанции Штайнфурт рядом с заводом производителя электромобилей. Активисты протестуют против расширения единственного в Европе завода Tesla.

Издание DW выяснило, что опора и оборудование на ней были повреждены огнем. Ежедневно из-за простоя завода компания лишалась возможности поставлять клиентам около 1000 электромобилей.

Акт саботажа прокомментировал глава Tesla Илон Маск. Он резко высказался об экоактивистах, отметив, что они могут быть марионетками.

Для восстановления подачи электричества работники энергетической компании были вынуждены работать в три смены. За неделю простоя компания не смогла собрать около 6000 электромобилей и потеряла миллионы долларов США на связанные с остановкой расходы.