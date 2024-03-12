СМИ: Mitsubishi планирует возвращение на российский рынок

Японский автоконцерн Mitsubishi защитил в Роспатенте несколько наименований своих моделей автомобилей. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, это может говорить о желании компании вернуться в Россию.

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Напомним, что Mitsubishi прекратила выпуск своих автомобилей в России весной 2022 года, после начала спецоперации на фоне санкций. При этом окончательно компания из страны уходить не стала и продолжает обслуживать свои автомобили, как и другие японские бренды.

Недавно бренд защитил право на торговые собственные марки ASX, Outlander, Eclipse, Eclipse Cross, Colt, Attrage, Lancer и Triton в Роспатенте. Также было зарегистрировано патентное право на фирменные системы AWS, S-AWC и DI-D.

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Как отметил генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков, компания таким образом может оставлять для себя «план Б» чтобы быстро вернуться на рынок при необходимости, при этом не имея проблем с тем, что кто-то уже использует эти наименования. При этом не исключено, что закрепление эксклюзивных прав на названия нужно лишь для того, чтобы другие компании не использовали их в России.