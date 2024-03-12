Старт продаж новой Tesla Model 2 перенесен на несколько лет

Аналитики из Evercore после посещения техасского завода Tesla выразили мнение, что производство новой, более доступной модели автомобиля, которую неофициально именуют Model 2, может затянуться на несколько лет. Крис МакНалли, глава компании, в понедельник поделился своими сомнениями по поводу планов Tesla производить 500 000 таких авто к 2026 году, что меньше распространенного прогноза в 1 миллион единиц. Информацией об этом поделилось издание SPEEDME.RU.

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Илон Маск, глава Tesla, ранее упомянул, что компания находится в состоянии ожидания нового этапа роста. Если первую волну стимулировали продажи Model 3 и Model Y, то следующая будет связана с выпуском более доступной модели. По планам Маска, начало производства новой модели запланировано на конец 2025 года на заводе в Остине.

Ожидается, что себестоимость новой модели снизится с 28 000 до 20 000 долларов. Автомобиль предполагается оборудовать аккумулятором, обеспечивающим запас хода в 402 км, и избавить от стеклянной крыши для снижения стоимости, отмечает МакНалли. Вопрос о наличии автопилота Tesla в базовой комплектации новинки остается спорным, учитывая, что его цена может варьироваться от 2 000 до 3 000 долларов.