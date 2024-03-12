Tesla запускает обновление батарей для Model 3

Tesla запускает обновление аккумуляторов для владельцев Model 3, нуждающихся в замене своих текущих батарей на основе ячеек 2170, на новые аккумуляторы с литий-железо-фосфатными (LFP) ячейками. С 2020 года компания начала оснащать LFP-аккумуляторами базовые версии Model 3, собранные в Китае, постепенно расширяя их применение до включения в модели Model 3 RWD и Model Y RWD в США. Теперь Tesla предлагает также и владельцам Model 3 с ячейками 2170 обновление до аккумуляторов LFP.

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Аккумуляторы LFP отличаются повышенной безопасностью и увеличенным временем службы по сравнению с батареями NCA, несмотря на их более низкую энергоемкость из-за включения железа в состав. Применение разных типов аккумуляторных ячеек позволяет Tesla адаптировать свои автомобили к различным требованиям и предпочтениям потребителей, пишет SPEEDME.RU.

Теперь владельцы Model 3, требующие замены аккумулятора, имеют возможность установить батарею на основе LFP-ячеек вместо NCA. Это решение требует подписания документа, в котором будут описаны все преимущества и потенциальные недостатки нового аккумулятора. Среди преимуществ нового LFP-аккумулятора выделяются его долговечность и способность к зарядке до 100% емкости, что расширяет диапазон использования на 20%.

Тем не менее, увеличенный вес новой батареи влияет на общую производительность авто и требует модификации подвески, включая обновление ее компонентов и выполнение процедур по настройке. Tesla гарантирует, что несмотря на прибавку в весе, обновленный аккумулятор предоставит дополнительные преимущества, такие как продолжительный срок службы и улучшенный запас хода, делая предложение привлекательным для владельцев Model 3.