Остановлена крупнейшая установка по переработке нефти на НПЗ ЛУКОЙЛа

После атаки на нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области произошла остановка крупнейшей первичной установки по переработки нефти. Именно эта установка обеспечивала выпуск порядка 53% всей продукции предприятия.

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Об остановке АВТ-6 на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. По данным источника, к остановке АВТ-6 привела атака объекта топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне беспилотником, произошедшая 12 марта. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что одна из установок по переработке нефти загорелась, однако он не уточнил, на каком именно объекте произошло возгорание.

За 2023 год НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» переработал 15,8 млн тонн нефти и выпустил 4,9 млн тонн бензина, а также 5,6 млн тонн дизельного топлива, 2,3 млн тонн мазута и 0,8 млн тонн авиакеросина.

Ранее, напомним, стало известно, что в США автомобилистка украла 28 000 литров топлива с бензоколонки. Американка нашла невероятно простой, но эффективный способ заправлять машину бесплатно. Похитительница горючего воспользовалась уязвимостью топливораздатотчной колонки. Правда, преступление удалось раскрыть — мошенницу арестовали.