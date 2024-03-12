Электрокары Volvo будут заряжаться на 30% быстрее

Шведская марка заключила соглашение со стартапом Breathe Battery Technology и теперь сможет использовать в своих машинах его программное обеспечение для управления батареей. Софт Breathe совместим с любым типом аккумуляторов. Он динамически подстраивается под состояние ячеек, сокращает время зарядки и одновременно снижает риск металлизации лития, то есть образования проводящих участков, которые могут стать причиной короткого замыкания.

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Компания Volvo Cars объявила об инвестициях и образовании коммерческого партнёрства с британским стартапом Breathe Battery Technology, софт для управления батареями которого используется на двух десятках моделей смартфонов OPPO. Алгоритмы Breathe основаны на физических принципах и могут, в зависимости от задачи, либо продлить срок службы аккумулятора, либо ускорить процесс зарядки, не влияя на остальные параметры.

Программное обеспечение работает с любой внутренней химией. Поставляют софт в виде статически скомпилированной библиотеки, которая легко интегрируется в систему управления батареей. Контролируя зарядный ток в реальном времени, надстройка ускоряет процесс зарядки и одновременно адаптируется к меняющемуся состоянию ячеек для повышения безопасности. Согласно внутренним испытаниям, с технологией Breath Charger 48-вольтовый аккумулятор VARTA EasyBlade заряжается до 50% почти вдвое быстрее.

Именно этот софт появится на электрокарах Volvo следующего поколения. Ожидается, что с ним зарядка с 10 до 80% будет занимать на 15—30% меньше времени, причем увеличенная скорость будет доступна в течение всего срока службы батареи. В сочетании с технологией сверхбыстрой зарядки XFC от StoreDot, которую Volvo тоже собирается использовать в своих машинах, это может дать шведам серьезное конкурентное преимущество.