В Литве задержан первый автомобиль с российскими госномерами

Таможенный департамент Литвы сообщил о задержании в стране первого автомобиля с российскими регистрационными номерами. RT на русском

"На КПП в населенном пункте Медининкай задержан автомобиль с российскими номерами, водитель которого - гражданин Молдавии - намеревался выехать в Белоруссию", - говорится в сообщении. ТАСС

Водитель заявил, что он не знал о введении новых правил. При этом человека, на которого зарегистрирован автомобиль, в момент задержания в машине не было. Литовские таможенники составили протокол, оценив задержанный автомобиль в €41,7 тыс. Теперь, по сообщению таможни, автомобиль будет, скорее всего, конфискован. Газета.Ru