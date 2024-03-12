В Казахстане начнут сборку кроссоверов Jetour T2

Марка Jetour, принадлежащая концерну Chery, оформила сертификационные документы на новую модель Т2. Из выданного недавно Одобрения типа транспортного средства следует, что казахстанские дилеры бренда будут торговать машинами локального производства — их сборкой займётся завод «СарыаркаАвтоПром».

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Россияская версия Jetour T2 оснащается единственным двухлитровым турбомотором отдачей 245 л.с. (375 Нм), с которым стыкуется 7-ступенчатый преселективный «робот». Привод — автоматически подключаемый полный: трансмиссия организована вокруг многодисковой муфты.

Аналогичная конфигурация будет доступна и у наших соседей. Но вдобавок тамошней публике предложат и более простой вариант: с передним приводом, 7-устпенчатым «преселективом» и полуторалитровым двигателем отдачей 170 сил. У нас такой модификации нет.

Добавим, что завод «СарыаркаАвтоПром» выпускает автомобили нескольких марок — это Chevrolet, Kia, JAC и Jetour. Машины делают, по большей части, крупноузловым методом, а исключением является Kia Sportage: для него организовано мелкоузловое производство, включающее сборку, сварку и окраску.

Кстати, председатель компании Chery Group предложил ужесточить правила экспорта китайских автомобилей для сохранения их имиджа. Так, предлагается создать систему сертификации, тщательно проверять экспортные компании и запретить отправлять за рубеж подержанную технику.