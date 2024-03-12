Bugatti анонсировала 2000-сильного наследника Chiron

Bugatti, основанная в 1909 году Этторе Бугатти, продолжает впечатлять мир автомобилестроения почти столетие спустя. Под руководством Мате Римаца, компания анонсировала преемника своего флагманского автомобиля Chiron, обещая начало новой эры для этого производителя суперкаров, пишет SPEEDME.RU.

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Завершение производства Chiron сигнализирует о переходе к инновационным технологиям в следующем поколении автомобилей Bugatti. Римац, известный своими прорывными идеями в сфере гиперкаров, принял решение заменить иконический двигатель W16 новой гибридной моделью. Новинка будет оснащена революционным атмосферным двигателем V16 от Cosworth, компании, зарекомендовавшей себя высокими достижениями в разработке двигателей. Ожидается, что V16 обеспечит 1000 лошадиных сил, в то время как гибридная система добавит еще 1000 л.с., достигая в общей сложности 2000 л.с.

Мате Римац уже представил будущую модель выбранным покупателям, а широкой публике автомобиль будет показан в июне 2024 года. Сообщается, что подавляющее большинство из планируемых к выпуску 250 экземпляров уже распределено. Выбор Bugatti на пользу атмосферного двигателя V16 является смелым шагом, вызывающим изменения в индустрии в условиях доминирования электрификации и экологических ограничений. Такое решение подтверждает стремление марки к предоставлению экстремальной мощности и эксклюзивности.

По ожиданиям, стоимость нового автомобиля начнется от 3,6 миллиона евро и может превысить 5 миллионов евро, подчеркивая уникальный характер каждого Bugatti как эталона роскоши и технологического совершенства. Запуск производства намечен на 2026 год, открывая новую главу в вековой истории Bugatti.