Новый BMW X3 будет запущен в производство в августе 2024 года

Известный форум BimmerPost поделился новыми деталями о будущем кроссовере BMW X3, сохраняющем свои традиционные двигатели, но обогащенном новыми функциями роскоши и современными технологиями. Согласно этим данным, которые предоставили 32CARS.RU, производство модели стартует в августе 2024 года и продлится до октября 2033 года, предлагая американским покупателям оптимизированную линейку с базовым вариантом 30 xDrive и версией M50 xDrive. Для мирового рынка будет добавлена версия X3 20 с марта 2025 года, с акцентом на улучшение характеристик и эффективности двигателей.

© BMW

Проект предполагает, что новый X3 будет немного больше предыдущей модели, с уточненными габаритами и незначительно укороченной колесной базой. Четвертое поколение обещает улучшенные материалы интерьера и стандартные функции, включая доступ без ключа. По технологиям помощи водителю, новинка будет равна текущему X5, без предложения автономного вождения 3 уровня.

Особенности версии M50 xDrive включают стандартные 20-дюймовые колеса и спортивные элементы от M Sport. Будут доступны различные цвета кузова, включая Arctic Race Blue и Mineral White. Важно отметить, что эта информация еще не получила официального подтверждения и требует осторожного отношения.

Электрическая версия iX3 будет развиваться отдельно от моделей с ДВС, базируясь на новой платформе Neue Klasse и предложит в том числе высокопроизводительную модификацию M60.