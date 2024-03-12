Suzuki работает над первым электрическим минивэном

В следующем году японская компания должна представить серийную версию концептуального электрокросса eVX, показанного прошлой осенью. А в 2026-м, по данным Autocar India, свет увидит его более просторный «родственник» — электрический минивэн, базирующийся на той же платформе. Модель, пока известная под кодовым именем YMC, станет первым «батарейным» вэном Suzuki.

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Электровэн YMC построят на скейтборд-платформе 27PL — разновидности «тойотовской» глобальной архитектуры 40PL. Первой моделью Suzuki на ней станет товарный кроссовер eVX, а в дальнейшем она ляжет в основу машин с разными типами кузова.

Вероятно, помимо платформы YMC унаследует от eVX и двигатель с батареей. Кроссовер оснастят аккумуляторами емкостью 40 и 60 киловатт-часов, которые обеспечат запас хода до 500 километров. Также у него будет продвинутый полный привод EV4WD.

По данным инсайдеров, минивэн встанет на конвейер в сентябре 2026 года. До этого Suzuki, вероятно, представит предвосхищающий его концепт. Ожидается, что у eVX будут позаимствованы также черты внешности и основные элементы интерьера.

Сам eVX пойдет в серию ближе к концу нынешнего года. Производство наладят в Индии, где Maruti Suzuki нацелена на электрификацию: она собирается выпустить несколько электрокаров и гибридов для местного рынка в ближайшие годы.