Дубайские тюнеры сделали Mercedes-Maybach G900

Mercedes никогда не выпускал вариант G-класса от Maybach, если не считать Mercedes-Maybach G650 Landaulet, появившийся ещё в 2017 году. И это определённо не даёт некоторым автолюбителям покоя. Так появился эксклюзивный Maybach G900 от тюнинг-ателье Metagarage.

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Внедорожник был создан там, где ему и место — в Дубае. За основу взяли Mercedes-AMG G63, но изменили практически все элементы снаружи и внутри, сохранив при этом ряд знаковых деталей, включая круглые фары, указатели поворота на капоте, внешние петли дверей и легендарное запасное колесо, установленное на задней двери.

Тюнинг-ателье добавили решетку радиатора в стиле Maybach с вертикальными планками черного глянцевого цвета и большим количеством хрома под ней. Между тем, прямо над этой решеткой гордо возвышается логотип Maybach в виде сдвоенной буквы М.

Сбоку — блестящие многоспицевые легкосплавные колёсные диски, дизайн которых не похож ни на что, что когда-либо ставили на G-класс. Насадки выхлопной системы стали прямоугольными и получили хромированную отделку, появились новые боковые пороги.

На задней стойке можно также увидеть значок Maybach, а на крыше появился спойлер. Хромированные детали сзади повторяют оформление передней части. Буквенно-цифровое обозначение «G 63» заменено на «G900».

Интерьер тоже преобразился. Белая перфорированная кожа покрывает практически все элементы салона, а на новых подголовниках появились логотипы Maybach. У задних пассажиров есть собственный развлекательный зал со своей центральной консолью и дисплеями, установленными в подголовниках передних сидений.

Metagarage не упоминает о каком-либо повышении мощности. Это означает, что G900 Maybach по-прежнему оснащен 4,0-литровым битурбированным двигателем V8. Эта силовая установка генерирует 585 лошадиных сил и 850 Ньютон-метров крутящего момента, передаваемого на все четыре колеса через девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Разгон с места до 100 км/ч занимает около 4 секунд, а максимальная скорость достигает 220 или даже 240 км/ч, если установлен опциональный пакет AMGDriver\'s Package.

Первым покупателям, которые закажут Metagarage G900 Maybach, предоставляются специальные условия, однако информации о ценах нет. Но учитывая, что речь идет о Дубае, то это будет совсем не дешево.