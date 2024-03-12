Названо число зарегистрированных в России кроссоверов и внедорожников

По данным на начало 2024 года, в России зарегистрировано 13 млн кроссоверов и внедорожников, или 28% от общего числа легковых машин в стране.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

На японские автомобили сегмента SUV приходится 35% машин, или 4,56 млн.

Далее следуют кроссоверы и внедорожники корейских и российских марок — 1,85 млн и 1,84 млн единиц соответственно.

В список также попали немецкие и китайские SUV.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 62% в годовом выражении.