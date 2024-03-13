Седан Geely Emgrand заметно подешевел

Как заметила редакция Quto, проведя регулярный мониторинг авторынка, в марте российский офис китайского бренда решил увеличить «прямую выгоду» на машины 2023 года выпуска. Она касается всех комплектаций «бюджетника».

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Если прежде представительство марки давало 50 000 рублей скидки на прошлогодние экземпляры, то теперь размер дисконта увеличился до 160 000. Так что приобрести новый Geely Emgrand сейчас можно, заплатив 1 849 990 вместо 1 959 990 рублей. Это уровень дорогих версий седана Lada Vesta.

Напомним, что топовым исполнениям «Эмграндам» для российского рынка полагается связка 1,5-литрового 122-сильного атмосферника и 6-ступенчатой автоматической коробки. Но самые простые автомобили укомплектованы 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Вообще, до 2022 года российский рынок имел довольно стройную структуру: самым массовым являлся сегмент легковушек класса B+, на который приходилось 35% всех продаж (это 530 000 машин). Россияне весьма охотно разбирали «Весты», «Рио», «Солярисы», «Поло» и «Рапиды».

Но сейчас от этого списка фактически осталась одна только Lada Vesta... И в компании Geely решили, что вазовскому флагману можно навязать конкуренцию. Редакция протестировала Emgrand, чтобы понять, насколько удачной получилась бюджетная новинка «поднебесного» производителя.