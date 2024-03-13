Седан Geely Emgrand заметно подешевел

Седан Geely Emgrand теперь можно купить дешевле
Как заметила редакция Quto, проведя регулярный мониторинг авторынка, в марте российский офис китайского бренда решил увеличить «прямую выгоду» на машины 2023 года выпуска. Она касается всех комплектаций «бюджетника».
Если прежде представительство марки давало 50 000 рублей скидки на прошлогодние экземпляры, то теперь размер дисконта увеличился до 160 000. Так что приобрести новый Geely Emgrand сейчас можно, заплатив 1 849 990 вместо 1 959 990 рублей. Это уровень дорогих версий седана Lada Vesta.
Напомним, что топовым исполнениям «Эмграндам» для российского рынка полагается связка 1,5-литрового 122-сильного атмосферника и 6-ступенчатой автоматической коробки. Но самые простые автомобили укомплектованы 5-ступенчатой механической трансмиссией.
Вообще, до 2022 года российский рынок имел довольно стройную структуру: самым массовым являлся сегмент легковушек класса B+, на который приходилось 35% всех продаж (это 530 000 машин). Россияне весьма охотно разбирали «Весты», «Рио», «Солярисы», «Поло» и «Рапиды».
Но сейчас от этого списка фактически осталась одна только Lada Vesta... И в компании Geely решили, что вазовскому флагману можно навязать конкуренцию. Редакция протестировала Emgrand, чтобы понять, насколько удачной получилась бюджетная новинка «поднебесного» производителя.