В Финляндии объявили о новых ограничениях для машин с номерами РФ

В Финляндии владельцы машин с российскими регистрационными знаками должны будут предъявлять документы, подтверждающие их право управлять автомобилем в стране после вступления в силу запрета на въезд в страны ЕС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу таможни республики..

В пресс-службе пояснили, что ограничения вступят в силу в субботу, 16 марта. В ведомстве добавили, что водителям следует иметь при себе необходимые документы, чтобы в случае необходимости предъявить их представителям силовых ведомств.

В таможне уточнили, что право пользования транспортным средством с российскими номерами сохраняется у студентов финских вузов на дневном отделении, а также у лиц, работающих по срочному трудовому договору, чьи автомобили были ввезены в Финляндию до запрета на въезд.

В законе, отметили в пресс-службе, сделано исключение для автомобилей граждан ЕС, постоянно проживающих в России, членов их семей, машин с дипломатическими номерами.

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Напомним, что 15 марта истекает шестимесячный переходный период для выезда автомобилей с российской регистрацией из ЕС. Вместе с тем, владельцы машин не могут покинуть территорию Финляндии, так как все пограничные пункты закрыты до 14 апреля.