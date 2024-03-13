Porsche до сих пор не может продать российский бизнес

Компания, которая официально не поставляет автомобили в страну уже почти два года, так и не продала активы в России. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовую отчетность Porsche, немецкая марка обсуждает продажу бизнеса с 2022 года, но, по всей видимости, финальные договоренности с потенциальным инвестором так и не были достигнуты. В результате Porsche заложила еще год на то, чтобы передать свои актины новому владельцу.

© Motor.ru

О том, что Porsche ведет переговоры о продаже российских активов с независимым инвестором, стало известно в конце 2022 года. Тогда речь шла об ООО «Порше Руссланд» (официальный импортер Porsche в России), ООО «Порше Центр Москва» (дилерское предприятие), а также ООО «Порше Финансовые услуги Руссланд». С потенциальным покупателем был оговорен опцион на обратный выкуп не ранее чем через пять лет и не позднее чем через десять после закрытия сделки.

Из свежего отчета следует, что бизнес так и не перешел новому владельцу. При этом ни о текущем статусе переговоров, ни о причине того, почему сделка до сих пор не закрыта, в компании не рассказали. В Porsche лишь отметили, что «проект по продаже будет завершен до конца 2024 финансового года в связи с изменением внешних условий».

До ухода с российского рынка дилерская сеть Porsche насчитывала 26 автосалонов в 20 городах. За 2022 год дилеры реализовали в стране 1,3 тысячи новых машин, что на 79 процентов меньше, чем в 2021-м (данные «Автостата»). После того как Porsche приостановила официальные поставки автомобилей, их начали ввозить в Россию по параллельному импорту.

«Интерфакс» приводит финансовые показатели российских активов Porsche: выручка импортера «Порше Руссланд», работающего в России с 2003 года, по итогам 2022-го сократилась на 80 процентов, до 9,3 миллиарда рублей. На конец 2022 года «Порше Руссланд», «Порше Центр Москва» и «Порше Финансовые услуги Руссланд» отразили убыток от обесценения в размере 25 миллионов евро.