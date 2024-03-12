В России нашли автомобили, которые можно купить за 20 тысяч рублей

В России можно купить автомобили стоимостью около 20 тысяч рублей. Несмотря на то, что с каждым годом цены на новые и подержанные машины продолжают расти, на популярных классифайдах можно найти объявления о продаже транспортных средств по цене бюджетных смартфонов. Как отмечает портал 110km, у таких автомобилей будут проблемы с кузовом, техникой и документами. Кроме того, подобные машины с огромными пробегами были частыми участниками аварий.

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Самым дешевым предложением в России на данный момент является белая «Ока» из Челябинска. В объявлении указано, что автомобиль на ходу. При этом у машины отсутствуют фары, фонари, а также решетка радиатора. Кроме того, на капоте присутствуют черные подтеки, а лобовое стекло разбито. Приобрести такую «Оку» можно за 20 тысяч рублей.

На четыре тысячи рублей дороже оценили Ford Escort 1982 года, который находится в Санкт-Петербурге. Продавец утверждает, что последние 23 года автомобиль полностью в родной краске провел в гараже после аварии. Вместе с машиной владелец отдаст запасной двигатель, коробку передач, тормозные диски, а также суппорты, набор запчастей и документы.

За 25 000 рублей можно купить Lada 2105 в Тюменской области. Автомобиль 2004 года с пробегом 200 000 километров на ходу. На кузове присутствует ржавчина, двигатель дымит, а хозяин транспортного средства умер. Поэтому помимо восстановления у покупателя могут возникнуть проблемы с оформлением «пятерки».

За аналогичную сумму в Иркутской области предлагают «копейку» по прозвищу «Чертолет». Автомобиль с пробегом сто тысяч километров «на условном ходу», поскольку глохнет на холостых оборотах. При этом машина оборудована спортивной подвеской, передним сиденьем от иномарки, а также приборной панелью от ВАЗ-2106. В то же время «Копейка» с гнилым полом не стоит на учете в ГИБДД.

Самым привлекательным вариантом является «шестерка» 1993 года за 27 000 рублей. Автомобиль в неплохом состоянии находится на ходу, однако не стоит на учете. Главная проблема модели заключается в отсутствии тормозов, поэтому покупатель сможет уехать на автомобиле только с помощью эвакуатора.

В 2022 году в России продавали довоенный BMW 321 за 300 000 рублей. Автомобиль 1937 года нуждался в серьезном восстановлении.