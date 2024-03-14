Kia показала тизер нового K4, бывшего Cerato

Компания Kia опубликовала тизеры нового седана K4 - такое название, согласно новой номенклатуре, положено преемнику Forte/Cerato.

© Российская Газета

Мировая премьера состоится 21 марта 2024 года, публичный дебют седана пройдет на Международном автосалоне в Нью-Йорке.

"Опубликованные изображения демонстрируют исключительное сочетание передовых технологий и привлекательной эстетики, органично заключенных в контурах нового Kia K4", - говорится в официальном сообщении марки.

На тизерах видно, что автомобиль получил головную оптику с ДХО в стиле новых Kia K5 и K3 (бывший Rio), задние фонари с вертикальной секцией, а ручки задних дверей, расположенные у задней стойки, которая на этих фото, без оценки дизайна вкупе всех его элементов, выглядит странно.

© Российская газета

В настоящее время автомобиль тестируют на дорогах в камуфляже, однако "шпионам" удалось заглянуть в салон и посмотреть, что находится под пологом. На фото, опубликованных Carscoops: трехспицевый руль, единая панель мультимедиа и приборной панели, отдельная панель с физическими клавишами управления климат-системой.

В России марка Kia не представлена с середины 2022 года, но модели Kia Rio и Kia Rio X вернулись в РФ под брендом Solaris.