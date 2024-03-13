Первое фото рестайлингового кроссовера Kia Sportage

Модель получит новую оптику, в салоне же могут заменить мультимедийную систему. Предполагается, что модернизированный кросс дебютирует до конца текущего года.

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Паркетник Kia Sportage актуального пятого поколения в строю с 2021-го. Модель получилась удачной, она возглавляет личный рейтинг глобальных продаж марки. Так, в 2023 году, по данным самой компании, по всему миру было реализовано 523 502 экземпляра, что на 16% больше по сравнению с 2022-м. И вот на подходе рестайлинговый Sportage: замаскированный тестовый образец застукали в родной Корее, видео с ним опубликовано на местном YouTube-канале Shorts Car.

Судя по кадрам, кроссоверу достанется новая оптика. Фары сделают вертикальными, как у других свежих моделей Kia, включая модернизированный Sorento. Другими станут и задние фонари. Ну и еще наверняка подретушируют бамперы и радиаторную решетку. В салон шпионам заглянуть пока не удалось. Не исключено, что внутри установят другую мультимедиа, плюс могут заменить материалы отделки.

Пока нет информации о том, затронут ли реформы технику. В гамму нынешнего Kia Sportage в зависимости от рынка входят бензиновые атмосферники 2.0 MPI и 2.5 GDI, турбомоторы 1.5 T-GDI, 1.6 T-GDI и 2.0 T-GDI; дизельная линейка представлена 1.6 CRDi и 2.0 CRDi. Кроме того, паркетник бывает в виде «мягкого» или полноценного гибрида (есть версии PHEV и HEV – с возможностью зарядки от электросети и без нее).

Презентацию обновленного Kia Sportage могут провести уже в этом году. Но сначала, конечно, будут эскизы и тизеры, так что ждем.