Представлена итальянская версия американского пикапа Militem Magnum 700

Итальянское тюнинг-ателье Militem представило свою версию мощного американского пикапа Ram 1500 TRX, назвала его Militem Magnum 700 и предлагает европейским покупателям за 164 950 евро плюс налоги.

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Militem — это дочерняя компания дилерской сети Cavauto Group, импортирующей в Европу официально не представленные здесь американские автомобили, в основном дорогие и мощные. Тюнинг-ателье Militem пока что работает с машинами корпорации Stellantis: предлагает доработанные Jeep Wrangler (Militem Ferox), Jeep Gladiator (Militem Ferox-T) и Ram 1500 с атмосферным V8 (Militem Magnum). Теперь руки итальянский специалистов добрались до легендарного компрессорного масл-трака Ram 1500 TRX — сегодня представлен сделанный на его базе Militem Magnum 700.

Исходный Ram 1500 TRX, напомним, дебютировал в 2020 году, а уже в 2023-м была представлена его прощальная версия Final Edition, но американские дилеры ещё принимают заказы на эту модель по цене от 98 580 долларов или 90 120 евро в переводе по текущему курсу. Militem хочет за свой Magnum 700 намного больше — от 164 950 евро, не считая налогов и различного дополнительного оборудования. Огромная наценка включает ряд заводских опций, адаптацию американского масл-трака к европейскому рынку и радикально улучшенную, по мнению Militem, отделку.

Militem Magnum 700 имеет собственные эмблемы и радиаторную решётку, новый горбатый капот, новую окраску, четыре выхлопных патрубка вместо двух стандартных, 22-дюймовые ажурные кованые колёса Militem Black Edition и перенастроенную под европейские вкусы подвеску. За доплату предлагаются новое покрытие кузова, шторка для кузова с электроприводом, дуга безопасности для кузова, светодиодная «люстра» на крыше, панорамная крыша кабины с люком и выдвижные подножки с электроприводом.

Салон полностью перешит нежной итальянской кожей и алькантарой, декорирован углепластиком и цветными вставками, конкретная цветовая палитра выбирается заказчиком. Комплектация изначально богатая, в неё в частности входит мощная аудиосистема Harman Kardon Premium с 19 громкоговорителями.

6,2-литровый компрессорный V8 HEMI под капотом Militem Magnum 700 выдаёт 702 л.с. и 882 Нм, коробка передач — 8-ступенчатый «автомат», привод, разумеется, полный. До 100 км/ч пикап Magnum 700 разгоняется за 4,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Дорожный просвет — 295 мм, угол въезда — 30,2 градуса, угол съезда — 23,5 градуса, угол рампы — 21,9 градуса.

Добавим, что Militem — не первая итальянская компания, решившая облагородить Ram 1500: в 2020 году фирма Aznom из Монцы сделала на базе американского пикапа роскошный внедорожный седан Palladium с 710-сильным битурбомотором V8.