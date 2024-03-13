Сервисам хотят разрешить ремонт авто без оригинальных запчастей

Бизнесу хотят разрешить ремонт авто без оригинальных запчастей. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на представителя члена комитета ГоБизнесу хотят разрешить ремонт авто без оригинальных запчастей. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на представителя члена комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифата Шайхутдинова.

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5 марта письмо с соответствующей просьбой направил депутату директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов. 12 марта оно было рассмотрено на заседании комитета.

Отмечается, что российские компании сейчас сталкиваются с исками из-за попыток провести ремонт техники без оригинальных запасных частей, поскольку сама процедура ремонта находится под защитой норм интеллектуального права. При этом по итогу рассмотрения нескольких исков западных правообладателей к российским компаниям ремонт автомобилей с неоригинальными деталями российские суды приравняли к производству подделки.

сдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифата Шайхутдинова. 5 марта письмо с соответствующей просьбой направил депутату директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов. 12 марта оно было рассмотрено на заседании комитета. Отмечается, что российские компании сейчас сталкиваются с исками из-за попыток провести ремонт техники без оригинальных запасных частей, поскольку сама процедура ремонта находится под защитой норм интеллектуального права. При этом по итогу рассмотрения нескольких исков западных правообладателей к российским компаниям ремонт автомобилей с неоригинальными деталями российские суды приравняли к производству подделки. До этого в Костроме начался выпуск российской ABS для автомобилей.