Автовладельцев заставляют доплатить до 840 тысяч рублей утильсбора за иномарки

Владельцы недавно ввезённых иномарок через посредников столкнулись с требованиями оплатить утильсбор по повышенным ставкам, пишут "Известия". Доплата может составлять 300-840 тысяч рублей.

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Всего в России от пяти до семи тысяч автовладельцев, которые хотели сэкономить при покупке транспортного средства, покупая через посредников, оформлявших ввоз по льготным ставкам, однако Федеральная таможенная служба рассчитала утильсбор по коммерческому коэффициенту - как для авто, ввозимых дилерами.

Для справки: льготные тарифы утильсбора в зависимости от модели достигают 5,2 тысячи рублей, в то время как по полному тарифу нужно платить от 300 тысяч до 1,3 млн рублей.

Эксперты пояснили, что посредники действительно ввозят авто по льготным ставкам, а когда машины перепродаётся, то вся недоплата по коммерческому тарифу предъявляется фактическому собственнику. В случае неуплаты на транспортное средство можно обратить взыскание.

"Это было предсказуемо: мы уже неоднократно предупреждали о том, что такая экономия в итоге выльется в дополнительные траты. Практика показывает, что любые попытки обмануть систему и попытаться найти ту или иную лазейку, обычно заканчиваются дополнительными расходами, которые съедают всю экономию", - поделился своим мнением с изданием вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.