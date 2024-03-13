В России выдан первый автомобильный онлайн-кредит

Автомобильный маркетплейс Fresh первым в России выдал покупателю машину, кредит на которую был оформлен онлайн, без участия работников салона, выяснила "Российская газета".

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Только один из пяти россиян, планирующих купить автомобиль, заявляет, что способен сделать это "на свои" деньги, без заимствований. Об этом говорят данные социологических опросов. Как следствие, от 45 до 60% машин продаются в автосалонах в кредит.

"По статистике, каждый второй покупатель оформляет в автосалоне кредит. В действительности заемных средств на авторынке еще больше. Многие покупатели самостоятельно берут потребительские кредиты, и приходят за машиной с наличными деньгами. Почему они так делают? В основном потому, что схема выдачи кредитов у дилеров не слишком прозрачная", - рассказал "РГ" Дмитрий Савченко, директор по развитию автомобильного маркетплейса Fresh.

На стоимость кредитов прежде всего влияет ключевая ставка Центрального банка. В декабре 2023 года она достигла 16%. Плюс к этому банк добавляет свой процент, и автосалон тоже хочет заработать. Самая распространенная схема - продажа дополнительных продуктов, которые включаются в один пакет с кредитом: различные страховки, программы помощи и так далее.

"Дилер в состоянии так запутать клиента, что тот не сможет понять, что ему выгодно, а что нет. В итоге человек выбирает предложение с минимальным месячным платежом, и не факт, что выигрывает, - продолжает Дмитрий Савченко, - Онлайн-кредитование устроено иначе. Клиент задает интересующие его параметры - сумму кредита, срок - и напрямую получает предложения от банков.Сумма - от 100 тысяч до 12 млн рублей.

Срок - от 6 месяцев до 8 лет, первоначальный взнос - от 10%".

Ранее "РГ" сообщала, что российские банки выдали россиянам на покупку автомобилей порядка 170 млрд рублей в феврале. Этот показатель на 28% превышает итоги января и является историческим максимумом за отдельно взятый месяц.

Так стало известно, что госпрограмму льготного автокредитования предлагается расширить. А именно разрешить ей пользоваться многодетным семьям, а также ветеранам труда.