Доцент Московского политехнического университета Анатолий Фиронов назвал марки китайских авто, импорт которых в Россию сократится. Как сообщает агентство «Прайм», изменения на рынке произойдут из-за введения нового утилизационного сбора с 1 апреля.

Эксперт отметил, что в 2023 году китайские автобренды заняли свыше 50% российского рынка. Треть из них ввезли в страну через систему параллельного импорта. По словам Фиронова, утилизационный сбор приведет к усилению брендов, представленных в России через авторизированные дилерские сети — среди них Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank и Great Wall.

Вместе с тем объемы поставок по параллельному импорту существенно сократятся. Из-за роста цен они могут упасть на 30-40%. В первую очередь это коснется брендов Voyah, Li Auto, а также ряда моделей Tank. Изменения подтолкнут компании к локализации производства в России ради экономии, подчеркнул Фарионов.

При этом эксперт считает, что введение нового утильсбора не повлияет на спрос российских покупателей на эксклюзивные модели, вроде Dongfeng Mengshi M-Hero 917, Zeekr 001 FR, HiPhi X, Z, BYD Yangwang U8 и Hongqi LS7.