Caviar выпустила лимитированный смартфон в виде Tesla Cybertruck

В мире, где смартфоны становятся столь же интегрированной частью нашей жизни, как автомобили, Caviar занимает особое место, сравнимо с Mansory в автоиндустрии, предлагая люксовые модификации для тех, кто стремится выделиться. Недавно компания из Дубая анонсировала выпуск своего последнего творения — Cybersamsung S-twenty-truck, смартфона, чей дизайн заимствован у футуристичного Tesla Cybertruck. Как пишет Центральная Служба Новостей, этот уникальный гаджет основан на модели Samsung S24 Ultra и отличается деталями, напоминающими элементы дизайна знаменитого электропикапа, включая имитации его фар, задних фонарей, а также лобового стекла и кузова.

© YT / Caviar Royal Gift

Заинтересованным владельцам придется выложить за такой эксклюзив 8 770 долларов, цена, отражающая не только уникальность концепции, но и сложность ее реализации. Cybersamsung не просто чехол или накладка, а полноценный смартфон с переработанным корпусом, что делает его высказыванием о статусе и вкусе его владельца.

Кроме того, Caviar не останавливается на одном проекте. Поклонники Apple могут насладиться специальной версией iPhone 15 — Bionic M, вдохновленной концепт-каром Mercedes Vision AVTR, по цене 8 990 долларов, демонстрирующей широкий спектр интересов компании и ее стремление сочетать инновации в автомобилестроении и мобильных технологиях. Эти создания являются частью коллекции Vision и Future, подчеркивая фокус Caviar на интеграции современного дизайна и высоких технологий в повседневную жизнь.