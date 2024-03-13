Несколько Chery Tiggo 7 Pro под российским брендом Xcite заметили в Петербурге

В Санкт-Петербурге были сфотографированы несколько кроссоверов Xcite X-Cross 7, снимки опубликовал "Автопоток". Ожидается, что сегодня состоится премьера этой модели.

© Российская газета

Xcite - новый российский бренд, под которым будут выпускать автомобили на ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan). Прототипами для них станут китайские иномарки. Так, X-Cross 7 - тот же Chery Tiggo 7 Pro с переклеенными шильдиками.

В феврале 2024 года Xcite получил ОТТС на X-Cross 7. Если ориентироваться на габариты исходной модели, то российский кроссовер имеет габариты 4500х1842х1705 мм и колёсную базу 2670 мм.

Ранее "РГ" рассматривала основных конкурентов Xcite X-Cross 7 и рассказала, какой будет цена кроссовера.

Больше подробностей о новинке Xcite должно появиться в течение дня. Продажи X-Cross 7 могут стартовать в апреле.