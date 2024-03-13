Британские автомобили продолжают ввозиться в Россию

Производители автомобилей из Соединённого Королевства никак не могут повлиять на ситуацию. Канал поставок, предположительно, налажен через Азербайджан. Отследить путь поставок оказалось достаточно сложно.

По данным агентства ТАСС, которое ссылается на телеканал Sky News, автомобили из Великобритании продолжают массово поставляться в Россию в обход санкций. Автопроизводители из Соединённого Королевства заверили, что не могут повлиять на ситуацию. Они полностью остановили продажи продукции в РФ, но не могут отследить путь машин, проданных в третьи страны.

Сотрудники Sky News считают, что в Россию машины из Великобритании попадают через Азербайджан. В прошлом году, согласно данным британской таможни, объёмы поставок автомобилей в эту страну выросли в 18,5 раза, достигнув 352 млн долларов в денежном выражении. Средняя стоимость техники составила 128 тыс. долларов. Сам Азербайджан, по данным ООН, в 2023 году довёл до рекордных значений экспорт автомобилей в Россию.

В Rolls-Royce Motor Cars и в Bentley заверили, что полностью соблюдают санкционный режим, но подтвердили невозможность отслеживания судьбы реализованной техники. В Bentley не заметили роста поставок в Азербайджан, а в Rolls-Royce заявили, что поставки продукции после февраля 2022 года в Россию велись без ведома и поддержки со стороны Rolls-Royce Motor Cars.

Ранее эксперт Фиронов назвал модели машин, которые исчезнут из продажи. Импорт китайских автомобилей начнёт снижаться.