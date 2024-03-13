Кроссовер Nissan X-Trail привезли в Россию по цене свыше 4 млн рублей

Крупный российский автосалон привез из Китая партию новых кроссоверов Nissan X-Trail, выпущенных на совместном предприятии Dongfeng Nissan для китайского рынка. Стоимость каждого – 4 150 000 рублей, что в целом сопоставимо с ценами на другие паркетники этого класса вроде Chery Tiggo 8 Pro Max или Changan CS95.

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Как отмечает портал Quto, главной особенностью этих «Икс-трэйлов» является силовой агрегат. Дело в том, что они оснащены малознакомой россиянам 1,5-литровой «турботройкой» с переменной степенью сжатия, которая может менять рабочий объем от 1497 до 1477 кубических сантиметров и выдает при этом 204 лошадиные силы.

В качестве трансмиссии представлен фирменный цепной вариатор Xtronic, передающий тягу на автоматически подключаемый полный привод.

Кроме Nissan X-Trail, в Россию частным путем приедут и другие модели Nissan – в частности, седаны Sylphy, которые «выступают» в одном классе с Hyundai Elantra, Kia Cerato и Skoda Octavia. Россиянам предложат последовательные «гибриды», у которых передние колеса приводит в движение электромотор